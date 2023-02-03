Kar beyaz görüntüler renkli

Kar yağışı yurt genelinde etkisini sürdürürken vatandaşlar özlemle bekledikleri karın keyfini çıkartıyor. Muş'ta kar yağışını eğlenceye dönüştüren kuyumcular, kardan adam yerine kardan gelin yaparak yaklaşık 400 bin lira değerinde altın taktı. Karabük'te karın tadını çıkaran iki kardeşin eğlencesine, polis ekipleri de kartopu oynayıp eşlik etti. Ankara'da vatandaşlar kar yağışını halay çekerek kutladı.Pursaklar ilçesinde ise kartopu oynamak isteyen vatandaşlar, karları küreyen aracın önünü kesti. Köylerde ise çocuklar poşetlerle kaydı. Eskişehir'de ise kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu. Konya merkezde hava günlük güneşlikken, 57 kilometre uzaklıkta bulunan Aladağ Kayak Merkezi'nde yüzlerce vatandaş kayak yapmanın keyfini yaşadı. Malatya'nın Arapgir ilçesinde kar altındaki dağlık alanında yiyecek arayan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.Elazığ'da bir kurt ve bir tilki, yiyecek aramak için şehir merkezine indi. Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 2 gündür etkili olan yağışla kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Van'da çok sayıda yerleşim yerinin yolu kapanırken, Bahçesaray karayolu ise 3 gündür süren kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Giresun'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. KastamonuÇankırı karayolunda onlarca araç yolda kaldı. Bolu'da TEM Otoyolu'nda 3 otomobil, 2 TIR ve 1 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Hakkâri'nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen Köyü'nde rahatsızlanan şeker hastası Şefika Olmaz (53) ile Şemdinli ilçesine bağlı Üstün Ağaç mezrasında rahatsızlanan Reşit Tekin yollar açılarak, Yüksekova ilçesine bağlı Dağdibi mezrasında rahatsızlanan 16 yaşındaki Narin İşleyen, bir metreyi bulan karda paletli ambulansla kurtarıldı. Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çat Köyü'nde nefes darlığı şikâyeti bulunan Hatice Altay, paletli ambulans ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.SABAH