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Giriş Tarihi: 14.1.2024 11:26 Son Güncelleme: 14.1.2024 12:01

Kar nedeniyle ulaşılamayan hastaların için ekipler seferber oldu

Siirt’in Pervari İlçesine bağlı Beğendik köyünde rahatsızlanan kadın için ekipler seferber oldu. Beğendik köyünde yaşayan 37 yaşındaki Hakim Seçuk aniden rahatsızlandı. Kardan ötürü kapanan köy yoluna ulaşımın olmadığı duyan Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri yolun açılmasını sağlayarak hasta kadın 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırıldı. Bölgede kar yağışının devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karla mücadele çalışmasının aralıksız bir şekilde devam ettiğini, kapalı olan köy yollarımız açılması için geceden bu yana çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Kar nedeniyle ulaşılamayan hastaların için ekipler seferber oldu

Siirt'in Eruh ilçesi Meşindağı mevkiinde yoğun yağışla birlikte yoldan çıkan bir cip ve içindeki 3 kişi, Karayolları 94'üncü Şube Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Ekipler, Siirt- Şırnak karayolunu kullanacak olan sürücülerin mutlaka araçlarında zincir, takoz, çekme halatı bulundurmalarını ve kar lastiği ile trafiğe çıkmaları konusunda uyarıda bulundu. Bu arada, Siirt'in Şirvan ilçesinde de kardan yolu kapanan Doğruca köyünde rahatsızlanan iki kişi ekiplerin çalışmasıyla ambulansın bulunduğu bölgeye götürülüp sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Kar nedeniyle ulaşılamayan hastaların için ekipler seferber oldu
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