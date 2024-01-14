Kar nedeniyle ulaşılamayan hastaların için ekipler seferber oldu

Siirt'in Eruh ilçesi Meşindağı mevkiinde yoğun yağışla birlikte yoldan çıkan bir cip ve içindeki 3 kişi, Karayolları 94'üncü Şube Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Ekipler, Siirt- Şırnak karayolunu kullanacak olan sürücülerin mutlaka araçlarında zincir, takoz, çekme halatı bulundurmalarını ve kar lastiği ile trafiğe çıkmaları konusunda uyarıda bulundu. Bu arada, Siirt'in Şirvan ilçesinde de kardan yolu kapanan Doğruca köyünde rahatsızlanan iki kişi ekiplerin çalışmasıyla ambulansın bulunduğu bölgeye götürülüp sağlık ekiplerine teslim edildi.