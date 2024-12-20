Kar ve soğuk onlara engel değil!

Erzurum'da, Özel Harekat Polislerinin zorlu eğitimleri, dondurucu soğuklara rağmen eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü zorlu arazilerde gerçekleştirilen eğitimlerde, uzun ve kısa namlulu silahlarla hedeflerin tam isabetle vurulması dikkat çekiyor.

Özel harekat timlerinin şehir içi operasyonlara yönelik eğitimleri de dikkat çekiyor. Meskun mahalde gerçekleştirilen bir çatışma simülasyonu sırasında, polisler önce bölgenin güvenliğini sağlıyor, ardından operasyonu başarıyla tamamlıyor. Özel harekat polisleri, görevlerini en zorlu şartlarda bile yerine getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Hava soğukluğu ya da kar yağışının engel olmadığı eğitimler, aksatmadan sürdürülüyor. Dondurucu soğuklara rağmen sürdürülen bu eğitimlerin en kritik unsurlarından biri de ileri atış teknikleri. Keskin nişancı eğitimleriyle polisler, belirlenen hedeflere tam isabetle nişan almayı öğreniyor.

Riskli bölgelerde görev yapmalarına ve zor şartlarda çalışmalarına rağmen, Özel Harekat Polisleri mesleklerine olan bağlılıklarıyla da dikkat çekiyor. Özel Harekat Polisleri, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görev başında. Karla kaplı arazilerdeki intikallerden şehir içindeki operasyonlara kadar birçok zorlu görevi başarıyla yerine getiriyorlar. Onlar, Türk emniyet teşkilatının cesaret ve fedakarlık sembolü olarak her zaman göreve hazır.