Haberler Yaşam Haberleri Kara delik büyüyor
Giriş Tarihi: 16.3.2023 12:33 Son Güncelleme: 16.3.2023 13:33

Kara delik büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kötü yönetimi belediyeye bağlı şirketleri de vurdu. Adeta kara deliğe dönüşen şirketlerin zararlarını sermaye artırımları ile kapatmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den yeni bir sermaye arıtırım kararı geldi. Soyer’in meclise sunduğu başkanlık önergesi doğrultusunda belediye iştiraki İZULAŞ’ta 300 milyon liralık sermaye artırımına gidildi. Büyükşehir’e bağlı şirketlerin son dört yıldaki sermaye artışları 2021 yılı Sayıştay raporlarına da yansımıştı. Sayıştay hazırladığı raporda belediye şirketlerinin sürekli zarar ettiğine dikkat çekerek son dört yılda 2 milyar 722 milyon 940 bin 716,67 TL’lik sermaye artırımına gidildiğine dikkat çekmişti.

ERTAN GÜRCANER
Kara delik büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kötü yönetimi belediye ve bağlı şirketlerini borç batağına sürükledi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin borcu son 4 yılda neredeyse 5 kat artarak 3 milyardan 15 milyar seviyelerine çıktı. Kötü yönetimden belediye şirketleri de nasibini aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından meclise sunulan başkanlık önergesi doğrultusunda belediye iştiraki İZULAŞ'ta 300 milyon liralık sermaye artırımına gidildi. Belediye şirketlerindeki sermaye artırımları Sayıştay'ın 2021 yılı raporuna da yansımıştı. Son dört yıldır belediye şirketlerinin sürekli zarar ettiğine dikkat çeken Sayıştay toplam sermaye artırımlarının toplamının 2 milyar 722 milyon 940 bin 716,67 TL'yi bulduğuna dikkat çeken denetçi önlem alınmasını istemişti.

İDUĞ'UN İTİRAZINA RED

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylar9da kabul edilip askıya çıkarılan Bornova ilçesi, Kemalpaşa ve Gürpınar Mahalleleri, 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi Değişikliğine ilişkin hak sahiplerinin askı sürecinde yaptığı itirazlar İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporu doğrulusunda ret edildi. İtiraz konusu olan Kemalpaşa Mahallesi sınırları içerisinde kalan 4 parselin sahipleri arasında Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un da olması dikkat çekti. Edinilen bilgilere İduğ'un itiraza konu olan parselden planlar askı sürecinde iken hisse aldığı öne sürüldü.

MHP'Lİ ŞAHİN'DEN 'DİRENÇLİ KENT' SORULARI

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin, cevaplanması için Soyer'e sorular yöneltti. MHP'li Şahin, "Bugüne kadar kaç riskli bina ve alan tespiti yaptınız? Gaziemir Aktepe-Emrez dönüşüm alanının planları 12 yıldır neden yapıldı? Riskli bina tespiti için apartmanlardan oy birliği kararı isteniyor ama ilgili yönetmelikte 10 kattan binalar için 1 malik müracatı yeterli... Neden oy birliği talebinde bulunuyorsunuz? Kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlandı mı? Deprem master planının hazırlandığı tarih nedir, en son güncellediği tarih nedir? 30 ilçeden bina envanteri tamamlanan ilçeler hangileridir? 30 ilçenin tamamlanması için öngörülen süre nedir? İZBETON kooperatiflerin işi bitirmemesi durumunda nasıl bir önlem almayı planlıyor?" diye sordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
Erbakan’ın yol arkadaşlarından Erdoğan’a tam destek
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
Afet bölgesinde Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Burası siyaset yeri değil, acımız var
Akşener'den akılalmaz paylaşım: TSK uçağını görmezden gelerek attığı tweet tepki çekti
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
Kılıçdaroğlu bu bilgisizliğini şimdiye kadar nasıl gizledi?
CHP'li Berhan Şimşek duvara tosladı! Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken rezil oldu
Utandım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Kara delik büyüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA