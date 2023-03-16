Kara delik büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kötü yönetimi belediye ve bağlı şirketlerini borç batağına sürükledi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin borcu son 4 yılda neredeyse 5 kat artarak 3 milyardan 15 milyar seviyelerine çıktı. Kötü yönetimden belediye şirketleri de nasibini aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından meclise sunulan başkanlık önergesi doğrultusunda belediye iştiraki İZULAŞ'ta 300 milyon liralık sermaye artırımına gidildi. Belediye şirketlerindeki sermaye artırımları Sayıştay'ın 2021 yılı raporuna da yansımıştı. Son dört yıldır belediye şirketlerinin sürekli zarar ettiğine dikkat çeken Sayıştay toplam sermaye artırımlarının toplamının 2 milyar 722 milyon 940 bin 716,67 TL'yi bulduğuna dikkat çeken denetçi önlem alınmasını istemişti.

İDUĞ'UN İTİRAZINA RED

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylar9da kabul edilip askıya çıkarılan Bornova ilçesi, Kemalpaşa ve Gürpınar Mahalleleri, 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi Değişikliğine ilişkin hak sahiplerinin askı sürecinde yaptığı itirazlar İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporu doğrulusunda ret edildi. İtiraz konusu olan Kemalpaşa Mahallesi sınırları içerisinde kalan 4 parselin sahipleri arasında Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un da olması dikkat çekti. Edinilen bilgilere İduğ'un itiraza konu olan parselden planlar askı sürecinde iken hisse aldığı öne sürüldü.

MHP'Lİ ŞAHİN'DEN 'DİRENÇLİ KENT' SORULARI

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin, cevaplanması için Soyer'e sorular yöneltti. MHP'li Şahin, "Bugüne kadar kaç riskli bina ve alan tespiti yaptınız? Gaziemir Aktepe-Emrez dönüşüm alanının planları 12 yıldır neden yapıldı? Riskli bina tespiti için apartmanlardan oy birliği kararı isteniyor ama ilgili yönetmelikte 10 kattan binalar için 1 malik müracatı yeterli... Neden oy birliği talebinde bulunuyorsunuz? Kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlandı mı? Deprem master planının hazırlandığı tarih nedir, en son güncellediği tarih nedir? 30 ilçeden bina envanteri tamamlanan ilçeler hangileridir? 30 ilçenin tamamlanması için öngörülen süre nedir? İZBETON kooperatiflerin işi bitirmemesi durumunda nasıl bir önlem almayı planlıyor?" diye sordu.