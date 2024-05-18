Kara para aklama operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kara para aklama suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli dolandırıcılık ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından elde edilen gelirle üçüncü kişilerin adlarına taşınır ve taşınmaz mal alarak kara paranın serbest piyasa ekonomisine kazandırıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda, 10 şüpheliyi tespit eden ekipler, belirledikleri 12 adrese yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, başkalarına ait tapu senetleri ve banka hesap dökümleri ele geçirildi. Ayrıca Mersin'de bulunan 4 daireye ve aralarında lüks araçların da bulunduğu 12 araca el konuldu.

Araçlardan 6'sı hakkında fiili el koyma işlemi başlatılırken, bunlardan 5'i Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Diğer 1 araç ile ilgili arama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.