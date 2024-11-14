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Giriş Tarihi: 14.11.2024 15:35

Karabük'te feci kaza: 1'i ağır 8 yaralı

Kaza Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kırıklar köyü mevkiinde gündüz saatlerinde meydana geldi. 51 yaşındaki Ramazan Kaplan otomobiliyle seyir halindeyken, karşı istikametten gelen 24 yaşındaki Turan Kaya idaresindeki araç ile kafa kafaya girdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgilere göre kazada 1'i çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA
Karabük’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı
Kaza Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü mevkiinde meydana geldi.51 yaşındaki Ramazan Kaplan idaresindeki otomobil Eflani istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelen 24 yaşındaki Turan Kaya idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 20 yaşındaki Sudenaz Şenel, 26 yaşındaki Gamze Şenel, 44 yaşındaki Beyhan Şenel, 10 yaşındaki Zeynep Şenel, 23 yaşındaki Esma Kaya ve Ahmet Özdemir yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların tedavileri sürüyor.Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken otomobil sürücülerinden Turan Kaya'nın Kastamonu Pınarbaşı İlçe Emniyet Amirliğinde polis olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Karabük'te feci kaza: 1'i ağır 8 yaralı
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