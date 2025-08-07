Haberler Yaşam Haberleri Karabük’te orman yangını
Giriş Tarihi: 7.8.2025 18:43 Son Güncelleme: 7.8.2025 18:52

Karabük’te orman yangını

Karabük’teki orman yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için, yangına 51 araç, 3 helikopter, 161 personel ile müdahale ediliyor.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Karabük Merkez ilçeye bağlı Arıcak Köyü ormanlık alanında öğleden sonra başlayan orman yangınına yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipleri özverili çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez ilçeye bağlı Arıcak Köyü ormanlık alanında sebebi bilinmeyen bir nedenle saat 14.00 sıralarında orman yangını başladı. İhbar üzerine olay yerine 51 Araç, 3 Helikopter, 161 personel ile yangına müdahale edilmeye başlanıldı. Rüzgarın etkisi ile Orman yangını genişlerken, başta Arıcak köyü olmak üzere yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangının kontrol altına alınma çalışmalarına Karabük Belediyesi ekipleri ve İl Özel İdaresi Araçları da destek veriyor.

