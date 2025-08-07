Karabük’te orman yangını

Karabük Merkez ilçeye bağlı Arıcak Köyü ormanlık alanında öğleden sonra başlayan orman yangınına yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipleri özverili çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez ilçeye bağlı Arıcak Köyü ormanlık alanında sebebi bilinmeyen bir nedenle saat 14.00 sıralarında orman yangını başladı. İhbar üzerine olay yerine 51 Araç, 3 Helikopter, 161 personel ile yangına müdahale edilmeye başlanıldı. Rüzgarın etkisi ile Orman yangını genişlerken, başta Arıcak köyü olmak üzere yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangının kontrol altına alınma çalışmalarına Karabük Belediyesi ekipleri ve İl Özel İdaresi Araçları da destek veriyor.