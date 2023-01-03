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Giriş Tarihi: 4.1.2023

Karacabey, kültür merkezine kavuşuyor

Karacabey, kültür merkezine kavuşuyor
Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yaşam kalitesini yükseltecek projeleri bir bir devreye alıyor. Bu projeler çerçevesinde ele alınan ve yıllardır Karacabey halkı tarafından özlemle beklenen Kültür Merkezi'nin temeli de 2019 yılında atılmış ancak pandemi süreciyle birlikte inşaat durma noktasına gelmişti. Büyükşehir Belediyesi, ilçe girişindeki Atatürk Kültür Parkı'nda konuşlandırılan kültür merkezi inşaatında çalışmalara hız verdi. Farklı büyüklüklerde 4 salon, düğün salonu, kütüphane, fuaye alanı, çok amaçlı salon, iki adet sinema salonu, idari birim ofisleri ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal donatıların bulunacağı merkezdeki fiziki gerçekleşme yüzde 40'lara ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte çalışmaların hızlandığı kültür merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Karacabey'in, Bursa'nın batısında, 100 bine dayanan nüfusu ile gelişime çok açık bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, kültür merkezinin de özellikle ilçe gençleri açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti. İHA

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Karacabey, kültür merkezine kavuşuyor
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