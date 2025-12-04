Karadağ hayali kabusa dönen çifte ikinci şok! 16 milyon lira dolandırılmışlardı...

Gürkan, "Karadağ hayalimiz kabusa dönüştü. 16 milyon lira paramızı aldı ancak ne ev alabildik ne de paramızı geri ödedi. Basında çıkan haberlerin ardından bize ulaştı parayı taksit taksit ödeyeceğini söyledi. Ancak sözünü tutmadı. Bizi ikinci kez dolandırdı. Adalete güveniyoruz. Bu kişinin yargılanmasını istiyoruz. Çünkü bizden sonra başka insanları da dolandırdı. Dolandırmaya devam ediyor" dedi.