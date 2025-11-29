Karadeniz’de iki gemi alev alev yandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken beldesi ve Kastamonu açıklarında isabet alan iki gemide yangın çıktı. Gemilerdeki 45 kişilik personel Kıyı Emniyeti tarafından tahliye edildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü KAIROS adlı gemide kıyılarımızdan 28 mil açıkta ve dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alındığını 274 metrelik boş olan gemideki 25 kişiyi kurtarmak için bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri sevk edildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise "Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM- 10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, Kurtarma-12 Römorkörümüz ve Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır" açıklaması yaptı. Ekipler tarafından karaya çıkarılan gemi mürettebatı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Kocaeli Valiliği gemi personelinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kastamonu'nun 35 deniz mili açıklarında ise VIRAT isimli tankerin isabet aldığı ve tahliye edilen 20 personelin durumunun iyi olduğu bildirildi.

MAYIN YA DA DRON OLABİLİR

AHaber'e konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki kurtarma botu ve dünyanın en büyük kurtarma gemilerinden Nene Hatun gemisini bölgeye sevk ettiklerini belirterek personelin sağ salim karaya çıkarıldığını söyledi. Uraloğlu, gemilerdeki patlamanın nedeninin mayın ya da dron olabileceğini kaydetti.

TANKER GEMİLERİNE SABOTAJ İDDİASI

Patlamalarla ilgili Rus medyasında yer alan haberlerde ise Gambiya bandıralı gemilerin saldırıya uğramış olabileceği iddia edilirken İngiliz Reuters haber ajansı KAIROS adlı geminin mayına çarpmış olabileceğinin düşünüldüğünü ve geminin batma riski taşıdığını iddia etti. Öte yandan bölgedeki kaynaklar gemilerin mayın ve dron saldırısına uğradığını savundu.