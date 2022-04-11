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Giriş Tarihi: 12.4.2022

Karadeniz’de korkutan deprem

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Karadeniz’de korkutan deprem
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında, dün saat 20.38'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre deprem deniz yüzeyinden 37.72 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem İstanbul dahil birçok ilde hissedildi. İstanbul'da deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evden dışarı çıktı. Bazı yerlerde esnaf da işyerlerini terk etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Deprem İstanbulumuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur" dedi. Depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyuran Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin Zonguldak'ın 114 kilometre kuzeybatısında ve 2 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirti. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi de Zonguldak açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.5 olarak geçti. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin etkilerini araştırıyoruz" dedi.

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Karadeniz’de korkutan deprem
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