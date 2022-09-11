Karadeniz’de palamut bereketi

Av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, mavi sularda avlanmaya devam ediyor. Sezonun ikinci haftasında tekneleri ile Karadeniz'e açılan balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzü gülüyor.Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar da 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftasında ağlara, palamut takılmaya başladı. Tane fiyatı 350 gramdan 1 kiloya kadar ulaşan palamutlar, tezgâhlarda 30 ile 70 lira arasında yer aldı. Trabzon'da tezgâhlarda istavritin kilosu 40, çipura 130, somon 80, alabalık 70, levrek 150, çinekop 60, mezgit boyuna göre 30 ile 100 lira arasında satışa sunuluyor.Havaların balık için yeterli ısıda olmadığını belirten Trabzonlu balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Eylül 1 itibarıyla sezona istavritle başladık. Şu an balığın ilk zamanları, fiyatlar yavaş yavaş aşağı düşecek ve tezgâhlarda çeşitler artacak. Havaların soğumasını bekliyoruz. Palamut şu anda harika görünüyor. Palamudun 15 gün sonra daha da bol ve iri olmasını bekliyoruz. Tabii tezgâhın sultanı hamsi. Hamsinin de 15 Ekim itibarıyla tezgahta yer almasını bekliyoruz" dedi.Balıkçı Turgay Memiş de "Hava şartları balığı biraz engelliyor ama yine de şükürler olsun ki balık bollaşmaya başladı. Palamut çok iyi başlangıç yaptı. Sezon palamut bolluğuyla devam edecek gibi. Havaların soğuması ile tezgâhlarda çeşit daha da artacak" diye konuştu.Sezondan umutlu olduklarını belirten Ordulu balıkçı Sinan Iğdız ise, "Allah'a şükürler olsun beklediğimiz gibi palamut avlanmaya başladık. Palamut yönünden bereketli günler geçiriyoruz" dedi.Üç yıldır istenen palamut avının gerçekleşmediğini vurgulayan Iğdız, bu sene palamudun bol olacağını, vatandaşların da ucuz balık tüketebileceğini aktardı. Palamut avında son yılların rekorunu beklediklerinİ işaret eden Iğdız, ilk ağdan 60 kasa palamut aldıklarını, gün içerisinde ikinci kez ağ attıklarında ise bu miktarın 300 kasaya kadar çıkabildiğini anlattı. Balıkçılar, balığın bollaşmasıyla fiyatların gerileyeceğini kaydetti.