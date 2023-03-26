Karaismailoğlu: 300 bine yakın personelle sizinleyiz

Adıyaman'da Ramazan'ın ikinci iftarı Ordu Büyükşehir Belediyesince Adıyaman Üniversitesi Kampüsü'ndeki etkinlik alanında yapıldı. Burada depremzedelerle bir araya gelen bakan Karaismailoğlu, burada vatandaşlarla sohbet etti. Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, 47 gündür deprem bölgesinde bulunduğunu söyledi.

"HER ŞEYİ ESKİSİNDEN DAHA İYİ YAPACAĞIZ"

Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, "Adıyaman gibi 11 kentimizde, yani 110 bin kilometrekarelik bir alanda dünyanın en büyük afetlerinden birisiyle karşılaştık. Kayıplarımız çok fazla. Afet nedeniyle yıkılmış binalarımız var. İnşallah bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Hep söylediğimiz gibi geriye getiremeyeceğimiz tek şey kaybettiklerimiz ama diğer her şeyi eskisinden daha iyi hale getirmek bizim görevimiz." diye konuştu.

"TÜM BÖLGEDE 300 BİNE YAKIN ARDAKAŞIMIZ VAR"

Çalışmaların ramazanda da devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Çok yoğun mücadele var, ilk günden beri devam ediyor. İnşallah ramazan ayının manevi iklimiyle birlikte çalışmalarımız daha da hızlanacak. Bütün Adıyamanlıların, 11 şehirdeki bütün vatandaşlarımızın doğal yaşama devam etmeleri için yoğun mücadele var. Bir taraftan konteyner kentlerimiz bir taraftan kalıcı konutlarımızın temellerini atıyoruz. Çok hızlı reaksiyon aldık. İnşallah bunların hepsini gidereceğiz. Vatandaşlarımızın yaşama dair bütün ihtiyaçlarını en iyi şekilde yerine getirmek için özverili mücadele eden, tüm deprem bölgesinde 300 bine yakın arkadaşımız var. Bunlarla birlikte bu işlerin üstesinden geleceğiz, hiçbir endişeniz olmasın. Bize bundan sonra sadece zaman gerekli. Zamanla her şeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz."

TİYATROYA ÇOCUKLARDAN İLGİ

Öte yandan iftardan sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklar için tiyatro sergilendi. Çocuklar tiyatroyu ilgiyle izleyip doyasıya eğlendi.