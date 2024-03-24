Karaköy ‘Cumhur İttifakı’ dedi

Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ile seçim çalışmaları kapsamında Karaköy'de mahalle buluşması yaptı. Malta Camii önünden kortej eşliğinde Hacı Yahya (İki Lüleli) Camii önüne gelen ve vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Mehmet Çerçi, hava fişek ve bayraklarla karşılandı. Çerçi'ye mahalle buluşmasında Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Baybatur ve AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

Karaköy Mahalle buluşmasında konuşan AK Parti İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, "Karaköy'de bu kalabalık her şeyi anlatıyor. Dr. Mehmet Çerçi Başkanımızın 10 yılda yaptığı çalışmalar ortada. Bu çalışmaların devam etmesini istiyorsak Cumhur ittifakı adaylarına oylarımızı vermeliyiz." dedi.

EMEKLİ VE DAR GELİRLİLERE MÜJDELER VERDİ

Mahalle buluşmasında vatandaşlara seslenen Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, yeni dönemde yapacakları çalışmaları anlattı. Çerçi, "Ekip, kaynak, proje ve zaman yönetimini, vizyon ve liderlik ile beraber yaparsanız arkasından projeler gelir. Pek çok hizmet yaptık. Akgedik'te yeni bir şehir kurduk. Cumhur İttifakı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Bize rehberlik ettiler, bizlerin yolunu açtılar. Emeklilerimizle ilgili olarak Gürle tarafında yeni bir şehir kuracağız. Tıpkı Akgedik'te kurduğumuz Yunuskent gibi. 9 bin 875 konutluk projemizin 4 bin 875 konutu emeklilere ve dar gelirlilere, 5 bin konut ise ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımıza ayrıldı. Emekliler ve dar gelirliler için ayırdığımız konutlarda vatandaşlarımız cüzi peşinatlar ödeyerek, maaşlarının üçte biri taksitle ev sahibi olabilecek. Emeklilerimize, yaptığımız hizmetler ile her zaman sahip çıkıyoruz, bundan sonrada çıkacağız." diye konuştu.

YAPARSA ÇERÇİ YAPAR

Seçimlerden sonra da Mutlu ve Lalapaşa'da kentsel dönüşümü başlatacaklarını belirten Cumhur İttifakı Adayı Çerçi, "Seçimlerden sonra ilk fırsatta inşaatlara başlıyoruz. Yunusemre söz verirse yapar. Yaparsa Yunusemre yapar. Yaparsa Çerçi yapar. Yaparsa Cumhur İttifakı Yapar. Karaköy'de Cumhur İttifakı olarak Karaköy Pazar Yeri ve Yeraltı Otoparkı projesini hayata geçireceğiz. Emeklilerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize ve vatandaşlarımıza destek noktasında ne yapılması gerekiyorsa biz yapacağız. Durmak yok! Projelere, hizmetlere devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte bunların hepsini bizler yapacağız" şeklinde konuştu.

'TEK GAYEMİZ ŞEHRİMİZİ KALKINDIRMAK'

Cumhur İttifakı'nın zaferiyle yeni bir tarih yazacaklarını belirten Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ise "Tek gayemiz, şehrimizi kalkındırmak. Tek gayemiz geleceğimizi inşa etmek ve evlatlarımıza daha yaşanabilir bir şehir bırakmak. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok, yapacak işimiz ve projemiz çok. Cumhur İttifakının gücü ve birlikteliği ile milletvekillerimizle, bakanlarımızla, devletimizin gücüyle daha büyük projelere imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yeni dönemde desteklerinizle Şehzadeler'imize, Yunusemre'mize ve tüm ilçelerimize kaldığımız yerden yine en güzel hizmetleri kazandıracağız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. İnşallah 31 Mart'ta hem Büyükşehir hem de 17 ilçemizde Cumhur İttifakı'nın zaferiyle yeni bir tarih yazacağız" ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLLERİ CUMHUR İTTİFAKINA DESTEK İSTEDİ

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da, "Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün yaptığı eserler ortada. Cumhur İttifakı olarak el birliği ile bu eserlerin devam etmesi için çalışmalıyız" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı, "Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta Cumhur İttifakı adaylarına desteğimizi vererek el birliği ile zaferle sonuç alacağız." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, "Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde oluşturulan Cumhur İttifakı ile Türkiye Yüzyılında Manisa'mızda Cumhur İttifakı ile damga vuracağız" dedi.