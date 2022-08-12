Karaman’da ayı dehşeti: Kuzeninin evine sığındı!

Olay, Elmayurdu köyü Bengi mevkisinde meydana geldi. Sulamak için meyve bahçesine giden çiftçi Mustafa Özmen, bazı ağaçların zarar gördüğünü fark etti. Duruma anlam veremeyen Özmen, daha sonra tarlasına gitti. Yeniden bahçesine döndüğünde bir ayı ile karşılaşan Özmen, paniğe kapılıp uzaklaşmaya çalıştı. Peşine düşen ayıdan Özmen, kuzeninin evine girerek, kurtuldu.