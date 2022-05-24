Karaman’da korkunç kaza! Devrilen kamyonetteki tüpler bomba gibi patladı: Yaralılar var!





"İLK OLARAK YARALILARI KURTARDIK"

Kazayı duyar duymaz olay yerine gittiğini anlatan Ali Bağcalı, "Evimin önünde bahçede çalışırken biranda kaza oldu. Ben de otomobilime binerek hemen olay yerine gittim. Ben vardığımda yaralı iki arkadaş aracın yanında yerde yatıyordu. Ben gelmeden önce iki kadın kocalarıyla birlikte yaralıları araç içerisinden çıkarmış. Daha sonra araç yanmaya başlayınca yaralıları birlikte araçtan uzaklaştırdık ve ambulansa haber verdik" dedi.