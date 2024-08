Karamsar paylaşım gençleri olumsuz etkiliyor

Online istatistik portalı Statista'da yer alan verilere göre, dünya nüfusu 8 milyarı aşarken 5 milyar kişi sosyal medya kullanıyor. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 62'sinin sosyal medya kullandığı anlamına geliyor. Verilere göre, dünyada en çok kullanılan ilk 5 sosyal medya platformunun 4'ü ABD'li, bir tanesi ise Çinli bir şirkete ait. Sosyal medya platformlarının kullanımları yoğun bir şekilde artarken, insanları ve toplumları dönüştürme güçleri de tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor. Sosyal medya platformlarının kullanıcıların duygularına olan etkileri çeşitli deneylerle ve araştırmalarla ispatlandı. Forbes'de 2014'te yayımlanan habere göre, Facebook veri bilimcilerinin yaptığı bir deneyde 600 binden fazla Facebook kullanıcısının önüne düşen paylaşımlar üzerinden bir deneme yapıldı. Buna göre, bazı kullanıcılara sadece olumlu ve güzel paylaşımlar; bazı kullanıcılara da sadece karamsar paylaşımlar gösterildi. Bir hafta süren araştırma sonuçlarına göre, olumlu duygular içeren paylaşımları daha çok gören kullanıcılar daha olumlu paylaşımlar yaparken, olumsuz duygular içeren gönderilere daha çok maruz kalanlar ise daha fazla karamsar paylaşım yapmaya başladı.Araştırmayı gerçekleştiren veri bilimci Adam Kramer, yaptığı açıklamada sonuçların Facebook'ta kullanıcıların duygusal anlamda birbirini etkilediğini gösterdiğini vurguladı. Birleşik Krallık'a bağlı Royal Society for Public Health'in 14-24 yaş arasındaki kişiler üzerinde yaptığı araştırmaya göre, sosyal medya platformlarının kullanıcılar üzerinde hem zararlı hem de faydalı bazı etkileri bulunuyor:Araştırmaya göre, uygulamalar arasında en olumlu görülen uygulama YouTube olarak öne çıkıyor. YouTube, diğer insanların sağlık deneyimlerine ilişkin farkındalık yaratması, güvenilir sağlık bilgilerine erişim sağlaması ve katılımcıların depresyon, kaygı ve yalnızlık düzeylerini azaltması nedeniyle yüksek puan alıyor.Araştırmaya göre, uyku kalitesi, beden imajı, gelişmeleri kaçırma korkusu, depresyon ve kaygı gibi konularda başta Instagram olmak üzere sosyal medya uygulamaları kötü puanlar alıyor. Diğer insanları sürekli eğlenir halde görmek ve filtreler sebebiyle diğer insanların daha kusursuz bedene sahip olduğunu zannetmek özellikle gençlerde kötü etkiler bırakıyor.Bir diğer araştırma ise 2021'de The Wall Street Journal tarafından açığa çıkartılan Instagram'ın gizli tuttuğu kendi araştırmasıydı. Araştırma Instagram'ın özellikle ergenlik çağındaki kişiler üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdi.Instagram her 3 ergenlik çağındaki kızdan birinin beden imajı algısını olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca pek çok genç depresyon ve anksiyete sorunu için Instagram'ı suçluyor. AA