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Giriş Tarihi: 11.6.2024

Karantinadaki köpekleri kaçıran kadın tutuklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Karantinadaki köpekleri kaçıran kadın tutuklandı
Şanlıurfa'da kuduz karantinasına alınan bölgedeki köpekleri araçla Ankara'ya getirdiği tespit edilen M.S.D. Gölbaşı'da 13'ü yavru 27 köpekle yakalandı. Yaşama Tutunan Patililer Derneği adına 29 hasta köpekle yola çıktığını, 2'sinin yolculuk sırasında öldüğünü belirten M.S.D., suç işlemediğini savundu. M.S.D, ile Esenboğa Havalimanı'nda dün gözaltına alınan dernek başkanı Buket Ö.B. ile M.S.D. adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan mahkemeye gönderilen Buket Ö.B. tutuklanırken, M.S.D. serbest bırakıldı.
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Karantinadaki köpekleri kaçıran kadın tutuklandı
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