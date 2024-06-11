Karantinadaki köpekleri kaçıran kadın tutuklandı

Şanlıurfa'da kuduz karantinasına alınan bölgedeki köpekleri araçla Ankara'ya getirdiği tespit edilen M.S.D. Gölbaşı'da 13'ü yavru 27 köpekle yakalandı. Yaşama Tutunan Patililer Derneği adına 29 hasta köpekle yola çıktığını, 2'sinin yolculuk sırasında öldüğünü belirten M.S.D., suç işlemediğini savundu. M.S.D, ile Esenboğa Havalimanı'nda dün gözaltına alınan dernek başkanı Buket Ö.B. ile M.S.D. adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan mahkemeye gönderilen Buket Ö.B. tutuklanırken, M.S.D. serbest bırakıldı.