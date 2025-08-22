Karasu Nehri’ni yosun sardı

Muş'ta Karasu Nehri, uzun süreli kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle tarihinin en düşük su seviyelerinden birini yaşadı. Su çekilince nehir yüzeyinde yoğun yosun oluştu, su altındaki taşlar ortaya çıktı ve kaplumbağalar taşlara çıktı. Muş Alparslan Üniversitesi'nden Dr. İskender Dölek, su seviyesindeki düşüşün tarım, ekolojik denge ve kültürel yaşamı tehdit ettiğini belirtti. Azalan akış ve artan sıcaklık çözünmüş oksijeni düşürerek canlı yaşamını zorlaştırıyor. Durumun mevsimsel değil iklim değişikliğine bağlı uzun vadeli bir sorun olduğunu vurgulayan Dölek, suyun verimli kullanımı, damla sulama ve havza bazlı koruma önlemleri gerektiğini söyledi. Diğer taraftan Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin de yüzde 39'a düşerek alarm verdiği öğrenildi. İSU verilerine göre barajdaki doluluk oranı yüzde 39, Namazgah Barajı'nda ise yüzde 41 olarak ölçüldü. Yuvacık Barajı'nda 51 milyon metreküp kapasiteli suyun sadece 20 milyon 140 bin metreküpü kaldı; Namazgah Barajı'nda su miktarı 9 milyon 350 bin metreküp olarak ölçüldü.-