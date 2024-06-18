Karavanla 4.5 yıldır Türkiye’yi geziyorlar

Manisa'da yaşayan Hafize ve Adem Sönmez çifti, Türkiye'nin doğal güzelliklerini keşfetmek ve farklı şehirlerde gün batımını izlemek için çekme karavanla 4.5 yıldır il il Türkiye'yi geziyor. Doğayı seven Hafize (48) ve Adem Sönmez (69) çifti, emeklilik ve çocuklarının kendi hayatlarını kurup yuvadan ayrılmasının ardından 4.5 yıl önce birikimleriyle çekme karavan alarak Türkiye turuna çıktı. Hayatlarının bundan sonraki kısmını gezerek geçirmeye karar veren Sönmez çifti, bugüne kadar başta Ege ve Karadeniz olmak üzere Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illeri ziyaret etti.Ziyaret ettikleri illerde en güzel gün batımına sahip bölgelerde kamp kuran Sönmez çifti, karavanlarının önüne masa sandalye kurarak, gün batımını izliyor, kitap okuyor. El ele tutuşup gezinti yapan çift, yemek yiyip çay içerek doğayla baş başa güzel vakit geçiriyor. Doğa Anadolu Bölgesi'ndeki rotaları kapsamında Elazığ'ın tarihi, turistik yerleri ile doğa güzelliklerini gezen ve Hazar Gölü kıyısında kamp kuran Sönmez çifti, göl kıyısında gün batımını izledi.Hafize Sönmez, artık yaşamlarını karavanda sürdürdüklerini, gittikleri yerlerde doğa manzarasıyla en güzel gün batımına sahip bölgelerde kamp yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Eşimle birlikte gezmeyi, yeni insanlar tanımayı, memleketler görmeyi çok seviyoruz. Türkiye'mizin her yeri bir başka güzel. Elazığ'ı da çok beğendik" dedi. Adem Sönmez ise, "Hazar Gölü'nde gün batımını izledik, çok güzeldi. Türkiye'nin farklı illerindeki gün batımlarını takip edip doğayı seyre dalıyoruz" diye konuştu.