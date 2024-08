Karavanlar foseptiği denize boşaltıyor

Kocaeli'nde, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda karavanlardan kaynaklanan çevre kirliliğine dikkat çekti. Son zamanlarda artan karavan sayısının, Kandıra'nın doğasına ve denizine ciddi zararlar verdiğini belirten Başkan Ölmez, yaşanan sıkıntıları fotoğraflarla gözler önüne sererek "Yorum sizin" başlığı ile paylaştı. Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karavancıların atıklarını toprağa ve denize bırakarak ciddi çevre kirliliğine neden olduklarını ifade etti.Başkan Ölmez paylaşımında, "Kocaeli'nin üçte birini kontrol etmeye çalışan Kandıra zabıta ekiplerimiz, bir yandan da çevreye duyarlı olmayan karavan sahipleriyle uğraşıyor. Sahillerimizi korumak için her zaman olduğu gibi bugün de duyarlı vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Atıkların denize ve toprağa bırakılması kabul edilemez bir durumdur" dedi .Başkan Ölmez, karavan sahiplerinin atıklarını denize ve toprağa boşaltma cesaretini gösterdiğini vurgulayarak, "Bugün olduğu gibi her zaman sahillerimizi korumaya devam edeceğiz. Çöpünden vazgeçtik; atıklarını sizin girmek için can attığınız mavi sulara ve toprağa salma cüretini gösterebiliyorlar. Bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.