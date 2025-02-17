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Giriş Tarihi: 18.2.2025

Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Deredolu Beldesi'nde yaşayan Galip Genel (71) ve Müşkünaz Genel'den (79) haber alamayan dünürleri Berho Baş, önceki akşam evlerine gitti. Çifti yerde hareketsiz yatarken bulan Baş, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi. Evde yapılan incelemelerde yoğun duman olduğu belirlenirken, maktullerin vücutlarında herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirtilen çiftin cesetleri, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
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Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
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