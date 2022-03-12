Kardelen için karlı yollar aşıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 gündür etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ekipler gece gündüz çalışıyor. Birçok köy yolunda ulaşım kapandı. Bölgede Karayolları ekipleri, kapanan köy yollarını açabilmek için mücadelelerini sürdürürken acil durumlar için de olağanüstü çaba harcanıyor. Kars'ın merkeze bağlı Akdere Köyü, yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Kars merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan köyde yaşayan 6 yaşındaki Kardelen Kızılarslan ateşlendi. Yüksek ateşi bir türlü düşmeyen çocuğun durumu 112 Acil'e bildirildi. Sağlık ekiplerinin durumu rapor etmesi üzerine bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Kars Sağlık İl Müdürlüğü'ne ait paletli ambulanslar bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu köye ulaşan ekipler, 6 yaşındaki Kardelen'in tedavisi yaptı. Kardelen'in, ambulans içerisinde gördüğü tedavi sonrası ateşi düştü. Adana kent merkezine de kısa süreli kar yağdı. Düzce'de yolda mahsur kalanlara Kızılay ekipleri yetişti.
ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ
BİTLİS'TEyoğun kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken öğretmenevi bahçesinde park halinde bulunan araçların üzerine çığ düştü. 7 araç hasar gördü. Gece olması nedeniyle can kaybının yaşanmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen Bitlis Belediyesi'ne ait 2 iş makinesi ve AFAD ekipleri çalışmalara destek verdi.
Mustafa KAYA-Koray TAŞDEMİR-Ceren ÇALIŞKAN-Ziya RAMOĞLUAbbasÇAKAR-Furkan NEHRİ-Cevdet ÖZDEMİR-Mustafa BAKIRHAN