Kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne öldü

İstanbul Sultangazi'de 2 kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan anne A.Y. hayatını kaybetti. Olay, önceki akşam saat Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksek sesle müzik dinleyen G.S.Y. ile ağabeyi M.Y. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. M.Y. yanında bulunan bıçak ile kardeşi G.S.G.'yi yaraladı. Araya giren kardeşi N.Y. ve annesi A.Y.'yi de bıçakla yaraladı.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan anne A.Y. hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.