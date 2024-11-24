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Giriş Tarihi: 24.11.2024

Kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne öldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne öldü
İstanbul Sultangazi'de 2 kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan anne A.Y. hayatını kaybetti. Olay, önceki akşam saat Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksek sesle müzik dinleyen G.S.Y. ile ağabeyi M.Y. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. M.Y. yanında bulunan bıçak ile kardeşi G.S.G.'yi yaraladı. Araya giren kardeşi N.Y. ve annesi A.Y.'yi de bıçakla yaraladı.



Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan anne A.Y. hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne öldü
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