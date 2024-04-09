Kardeşi: Dilara düşerken yalnızdı

İstanbul Esenyurt'ta 25 yaşındaki Dilara Karmaz'ın oturduğu rezidansın 30'uncu katındaki evinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kız kardeşi Lale Begüm K. ile arkadaşı Zeynep İ.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zafer Mahallesi'nde bulunan 39 katlı lüks rezidansta 5 Nisan gecesi meydana gelen olayda Dilara Karmaz 30'uncu kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Polis, olay sırasında aynı evde bulunan Dilara Karmaz'ın kız kardeşi Lale Begüm K. ile arkadaşı Zeynep İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada olay öncesi üçlü arasında sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarla ilgili tartışma yaşandığı, Dilara Karmaz'ın odasına gittiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada ifadeleri alınan iki şüphelide olayın bir cinayet olmadığını, Dilara Karmaz'ın düştüğü esnada odasında yalnız olduğunu iddia ettikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.