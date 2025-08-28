Kardeşim yanlış ameliyat kurbanı

Adana'da güzellik uzmanı Çiğdem Bulut (33), geçirdiği mide fıtığı ameliyatından 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının ailesi, yanlış ameliyat yapıldığı iddiasıyla hastane ve doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çiğdem Bulut'tan geriye, tekerlekli sandalyeyle ameliyata giderken gülücükler attığı anlar kaldı. Irak'ta güzellik uzmanı olarak çalışan Bulut, kısa süre önce Adana'da mide rahatsızlığı yaşadı ve hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede mide fıtığı teşhisi konuldu. 18 Ağustos'ta Genel Cerrah Uzmanı Opr. Dr. B.G. ve ekibi tarafından ameliyat edilen Bulut, 2 gün sonra taburcu edildi.

Evde kusma şikâyetleri başlamasına rağmen doktor, durumu psikolojik olarak nitelendirdi. 25 Ağustos'ta durumunun ağırlaşması üzerine Bulut ameliyat olduğu özel hastaneye geri götürüldü ve yoğun bakımda entübe edildi. Ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bulut, mide fıtığı ameliyatı sonrası iç organlarında oluştuğu iddia edilen hasarlar nedeniyle tekrar ameliyata alındı. Ancak 27 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Üvey abi Barış Tumur, kardeşinin ameliyata gülerek ve şarkı söyleyerek gittiğini, ameliyat sonrası doktorun ilgisiz kaldığını belirtti. Diyafram patlaması, mide çürümesi, bağırsak yırtığı ve akciğerlerde sönme tespit edilen Bulut'un yaşama ihtimali doktorlara göre yüzde 2'ydi. Aile, ölüm nedeninin otopsi raporuyla netleşeceğini, sorumluların peşini bırakmayacaklarını açıkladı.