‘Kardeşimin katilleri hak ettiği cezayı alacak‘

Ankara Çankaya'da bir eğlence mekânında istek parça nedeniyle çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin İlker Karakaş'a 'kasten öldürme' suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını yerinde buldu. Semih Soyalp hakkında verilen verdiği beraat kararını bozarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanmasına hükmetti. Ali Gündüz'ün cezasının ise 25 yıldan 12 yıla düşürülmesini kararlaştırıldı. Tutuksuz yargılanan Gözde Gündüz ve Jale Erbek'in beraat kararlarını ise hukuka uygun buldu.Onur Şener'in kardeşi Pınar Şener Harput, istinaf kararına ilişkin SABAH'a konuştu. Harput, "Kardeşimin ölümü 5 kişi tarafından canavarca gerçekleştirildi. Kardeşimin rahat uyuması için bu işin peşini bırakmadan ilk günkü kararlılığımızla hukuk mücadelemize devam ederek, hak ettikleri cezayı almalarını sağlayacağız" dedi.