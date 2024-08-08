Kardeşinin katil olmasını engellemek isterken ölümüne neden oldu

İstanbul Sancaktepe'de kız kardeşlerine sarkıntılık yaptığını iddia ettikleri arkadaşlarını darp eden kardeşlerden biri diğerini durdurmaya çalıştı. Ağabeyinin engelleyemediği öfkeli kardeş kazara kendini vurdu. 17 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti. Rıdvan ve Yasin Akdoğan kardeşler, arkadaşları olan ve sık sık evlerine gidip gelen arkadaşları Ali K.'nın kız kardeşlerine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla konuşmak için 12 Temmuz Cuma günü ofislerine çağırdı.Ofisin güvenlik kamerasının kaydettiği olayda, Ali K.'nın içeri girdiği sırada arkasından gelen Rıdvan Akdoğan'ın önce Ali K.'nın kafasına silah dayadığı, ardından da tekme ve yumruk attığı görüldü. Yasin Akdoğan araya girmeye çalıştığı anda Rıdvan Akdoğan, Ali K.'nın bacağına ateş ettikten sonra kafasına tekme attı. Yasin Akdoğan'ın koridora çıkarmaya çalıştığı Rıdvan Akdoğan, geri dönmek üzere hamle yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Rıdvan Akdoğan, 17 gün sonra hayatını kaybetti. Kardeşi Yasin Akdoğan ise, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan gözaltına alındı. Akdoğan'a çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.