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Giriş Tarihi: 25.2.2023

Kardeşlere yeni okul

Erdoğan CANKUŞ
Kardeşlere yeni okul
Asrın felaketi sonrası Muğla Fethiye'ye giden 7 binin üzerinde depremzede için ilçe halkı seferber oldu. 623 depremzede çocuk Fethiye'de yeni okullara yerleştirildi. O çocuklardan K.Maraş'tan gelen Erkan- Fulya Saraylı çiftinin 11 yaşındaki üçüzleri Sare, Sera ve Serhan ile Cengiz Soy'un 8 yaşındaki ikiz kızları Yaren ve Yazel de yeni sınıflarında, yeni arkadaşlarla tanışmanın heyecanını yaşadı. Üçüzlerin Ölüdeniz Ortaokulu'nda, ikizlerin ise Karagedik İlkokulu'na kayıtları yapıldı. Sare, Serhan ve Sera Fethiye'de herkesin kendilerine sahip çıktığını söylerken ikiz kardeşler Yaren ve Yazel 'Devletimizi çok seviyoruz" dedi.

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Kardeşlere yeni okul
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