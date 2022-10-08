Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 63. bölüm fragmanı izle

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM NE OLDU?

Ahmet Yılmaz'ın kendi babası olmadığına inanan Ömer, büyük bir sevinç yaşarken, Asiye de öğrendiği acı gerçekle ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır. Yasmin, satranç turnuvasının final maçını kazanmak için Asiye'ye karşı sinsi bir plan yaparken; Ömerler, dönemin ilk sınavına hazırlanmak için dört koldan mücadele ederler. Gönül'e karşı iyice hırslanmış olan Şengül, kendini ispatlamak için kolları sıvarken, Ömer'e karşı iyice öfkelenen Sarp ise yaptığı hamleyle beraber, hiç beklenmedik birisinin hayatını tehlikeye atar.