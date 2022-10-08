Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 63. bölüm fragmanı izle

Kardeşlerim yeni bölüm hakkında araştırmalar yapılıyor. Dizinin sıkı takipçileri, 62. bölüm bitmeden, Kardeşlerim 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragmanda ne oluyor sorularını yönelttiler. ATV ekranlarında yayımlanan Kardeşlerim yeni bölümü ile bu akşam ekranlara geldi. Peki, Kardeşlerim fragmanı yayımlandı mı? İşte detaylar...
KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?
Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizi güncelleyeceğiz.
KARDEŞLERİM SON BÖLÜM NE OLDU?
Ahmet Yılmaz'ın kendi babası olmadığına inanan Ömer, büyük bir sevinç yaşarken, Asiye de öğrendiği acı gerçekle ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır. Yasmin, satranç turnuvasının final maçını kazanmak için Asiye'ye karşı sinsi bir plan yaparken; Ömerler, dönemin ilk sınavına hazırlanmak için dört koldan mücadele ederler. Gönül'e karşı iyice hırslanmış olan Şengül, kendini ispatlamak için kolları sıvarken, Ömer'e karşı iyice öfkelenen Sarp ise yaptığı hamleyle beraber, hiç beklenmedik birisinin hayatını tehlikeye atar.
KARDEŞLERİM OYUNCULARI
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Nazlı Çetin (Leyla), Berk Ali Çatal (Tolga)