‘Kardeşlik Sofrası’ Reyhanlı’da kuruldu

ASRIN felaketinden en çok etkilenen iller arasındaki Hatay'da Büyükşehir Belediyesi'nin "Bu Sofrada Kardeşlik, Ramazan'da Bereket Var" sloganıyla ramazan etkinlikleri kapsamında 15 ilçede düzenlediği iftar sofrası Reyhanlı'da kuruldu. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın hâkim olduğu kardeşlik sofrasında yüzlerce vatandaş dualarla oruçlarını açtı. İftar programında vatandaşlar tasavvuf müziği ezgileriyle huzur dolu dakikalar geçirdi. Paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği kardeşlik sofrası dualarla son buldu.