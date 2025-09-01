Haberler Yaşam Haberleri Kardiyoloğun dramını SABAH duyurdu, yargı sesini duydu: Yanlış teşhise soruşturma izni verildi
Giriş Tarihi: 2.9.2025

Kardiyoloğun dramını SABAH duyurdu, yargı sesini duydu: Yanlış teşhise soruşturma izni verildi

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Kardiyoloğun dramını SABAH duyurdu, yargı sesini duydu: Yanlış teşhise soruşturma izni verildi

Ankara'da Kardiyoloji Uzmanı Doktor Rahşan Turan (50), 2 Haziran 2022'de sol memesindeki kitle nedeniyle çalıştığı özel hastanenin genel cerrahi bölümüne başvurdu. Yapılan yanlış teşhis ve tedavi gecikmesi sonucu meme kanseri ilerledi, Turan göğüslerini kaybetti. Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, sorumlu hekimler ve hastane direktörü hakkında soruşturma izni vermedi.

Turan, itiraz ederek dosyayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, Prof. Dr. Tuğbay Tuğ, Uzm. Dr. Örgün Özçelik, Uzm. Dr. Mehmet Yörübülüt ve hastane direktörü Nihan Karaçam hakkında soruşturma izni verdi. Turan ayrıca hastane yöneticileri için ayrı suç duyurusunda bulundu; idari ve hukuki işlemlerin, hekim haklarının ve Özel Hastaneler Derneği'nin sorumluluklarının açıklanmasını talep etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kardiyoloğun dramını SABAH duyurdu, yargı sesini duydu: Yanlış teşhise soruşturma izni verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz