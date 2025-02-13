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Giriş Tarihi: 13.2.2025 15:56

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Şimşek'ten kahreden haber: Kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü’nde görevli Dr. Ahmet Şimşek, dün akşam kalp krizi geçirdi. 2 çocuk babası Dr. Şimşek, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DHA
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Şimşek’ten kahreden haber: Kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nde görevli Dr. Ahmet Şimşek, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Şimşek için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

Törene Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe ile akademisyenler, idari personel ve ailesi katıldı. Dr. Ahmet Şimşek'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'ye götürüldü.

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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Şimşek'ten kahreden haber: Kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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