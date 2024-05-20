Kariye Camii’nin kayıp eserleri aranıyor

İstanbul Fatih'te bulunan ve 79 yıl sonra ibadete açılan tarihi Kariye Camii'nin müzeye dönüştürüldüğü yıllarda kaybolan Osmanlı döneminden kalan 4 asırlık minber, vaiz kürsüsü, şamdan, kandil ve hat eserleri aranıyor. 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1509'da Sultan 2. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. 2 Ağustos 1945'te müzeye çevrilen Kariye Camii, restorasyonun bitmesinin ardından bir süre önce ibadete açıldı. Kariye Camii'nin müzeye çevrildiği yıllarda Osmanlı'dan kalan 4 asırlık minber, vaiz kürsüsü, şamdan, kandil ve hat eserlerinin kayıp olduğu öğrenildi. Tarihi camideki restorasyon esnasında minber ve vaiz kürsüsü eski fotoğraflardan tespit edilerek yeniden üretildi. İbadete açılan tarihi camiye yeniden üretilen minber ve vaiz kürsüsü yerleştirilirken diğer kayıp olan Osmanlı Devleti'ne ait eserlerin bulunması bekleniyor.Sanat Tarihi Uzmanı ve Kariye Camii Bilim Kurulu Üyesi Hayri Fehmi Yılmaz, Kariye Camii'nin restorasyonunda Osmanlı eserlerinden vaiz kürsüsü ve minberin eski fotoğraflardan yola çıkılarak yeniden üretildiğini anlattı.Yılmaz, "Maalesef müzeye çevrildiği süreç içerisinde yapının minber, vaiz kürsüsü, duvarlarındaki yazı levhaları gibi aksamlarının bir kısmı kaybolmuş. Minber en son Molla Zeyrek Camii'nde görülmüş, fotoğrafları var. Ama ondan sonrasını takip edemiyoruz. Eski fotoğraflardan yola çıkarak vaiz kürsüsü ve minber yeniden üretilerek caminin içerisine yerleştirildi. Yazı levhalarına henüz ulaşılamadı. Belki bir gün, bir müzemizden onlara ulaşacağız. İnşallah şamdanları, kandilleri vs. yeniden camiye döner ve caminin o şık dekorasyonu da görülür. Hem Hıristiyan resim sanatının şaheseri diyebileceğimiz eserler izlenebilecek hem de şimdiki harim bölümünde yazı levhaları yeniden yerine gelirse bu sefer İslam'ın hat sanatının örnekleri de izlenebilecek. Böylece cami yeni bir zenginlik kazanacak" dedi.