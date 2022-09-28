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Giriş Tarihi: 29.9.2022

Kargo kâğıdı diye senet imzalatıp 3 milyon lira dolandırdılar

Emekli muhasebeci Sevil Özer’e kumpas kuran sahte kargocu, imzalattığı kâğıdın altına 3 milyon liralık senet koydu. Paketten sadece reklam broşürleri çıktı. Özer bir ay sonra icralık olduğunu öğrenince gerçek anlaşıldı. Özer’in parasına ve evine tedbir konuldu

Kargo kâğıdı diye senet imzalatıp 3 milyon lira dolandırdılar
İstanbul Kadıköy'de yaşayan emekli muhasebeci Sevil Özer'e (80) geçtiğimiz temmuzda Tekirdağ'daki yazlığındayken bir telefon geldi. Kargocu olduğunu söyleyen kişi, Kadıköy'deki adresinde kimseyi bulamadığını, elindeki evrakın önemli olduğunu söyleyerek "Adresinizi verin, gelip teslim edeyim" dedi. Aynı günün akşamında Tekirdağ'a gelip elindeki kâğıtları hızlıca, "Aracım yol kenarında, hemen gideyim" diyerek imzalatıp kaçar gibi gitti.




SENEDİ ALTA SAKLADI
Özer, kargoyu açtığında reklam broşürleri buldu. Ne olduğunu anlamadı. Ancak 1 ay sonra avukatından gelen telefonla icralık olduğunu öğrendi. Kargocu kılığındaki dolandırıcının, imzalattığı kâğıdın altını kesip bir senet yerleştirdiği, senede de 3 milyon lira borç yazıldığı ortaya çıktı. Yaşlı kadın şimdi üzerine kalan 3 milyon liralık borçtan kurtulmaya çalışıyor.

'KİMSEYE BORCUM YOK'
Özer, "Benim kimseye borcum yok. Bankadaki paramı, evimi kullanamıyorum. Tedbir koymuşlar. Bu dolandırıcı başkalarının da canını yakmıştır. Kâğıdın altını kesip bana senet imzalatmış. Sonradan anladım. Yoksa bir kâğıt için Tekirdağ'a gelir mi? Bu beladan bir an önce kurtulmak istiyorum, şüpheliler inşallah yakalanır" dedi.

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Kargo kâğıdı diye senet imzalatıp 3 milyon lira dolandırdılar
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