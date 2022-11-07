Karı-koca zincirleme kazada öldü! 5 kişi yaralı!

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan A.N.U. ile U.K. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, A.C., M.T. ve M.S.T. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ordu çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...