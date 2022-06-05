Karikatürist Demirci hayatını kaybetti

"Muhlis Bey", "Arap Kadri" ve "Press Bey" gibi pek çok tiplemeyle güncel konulara değinen, Hürriyet gazetesi çizeri karikatürist Latif Demirci 61 yaşında öldü Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren ve dün sabah evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılan Demirci, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. "Gırgır" ve "Fırt" dergilerine yaptığı çizimlerle meslek hayatına adım atan Latif Demirci, "Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat", "Canavar Koyun Orhan", "Arap Kadri", "Press Bey" ve "Tarzan" gibi karakterlerin çizerliğini yaptı. Kurduğu "Hıbır" ve devamı olan "HBR Maymun" mizah dergilerinin kapanmasından sonra gazete ve dergiler için çizmeye başlayan Demirci, 1990'lı yıllarda yurt içi ve yurt dışında karikatür sergileri açtı. Kitap kapağı, poster ve çizgi film gibi çalışmalarda da yer alan çizer, Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların kadrolarında yer aldı ve uzun süre Hürriyet Gazetesi'nde çalıştı