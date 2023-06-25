Karısına mesaj atan adamı sokak ortasında öldürdü: İşte korkunç cinayetin ayrıntıları

(Hüseyin Ş.)

Ardından otomobilinden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle bacaklarına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden acil sağlık ekipler Hüseyin Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Gökhan S.'yi olay yerinde gözaltına aldı. Gökhan S. ilk ifadesinde, Hüseyin Ş. ile eşine mesajlar attığı için tartıştıklarını söyledi.