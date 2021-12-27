Karısını silahla öldürdü, sonra intihara kalkıştı

ADANA'NIN Seyhan ilçesinde Yunus Emre Uyaner (28), bir süre önce psikolojisi bozulunca, doktora gidip tedaviye başladı. Uyaner, dün sabah saatlerinde 7 yıllık eşi Melike Yağmur (28) ile tartışmaya başladı. Evdeki tabancayı alan Yunus Emre Uyaner, çocuklarının gözü önünde, eşini başından vurdu. Üst katta oturan ve silah sesiyle alt kata koşan baba Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı. Ancak, silahı babasına doğrultup, "Seni de vururum" diye tehdit etti. Uyaner, ardından silahı kendi başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çiftten Melike Yağmur öldü. Yunus Emre Uyaner'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çiftin biri 6 yaşında, diğerleri de 2 aylık ikiz olan 3 oğlu, yakınlarına emanet edildi.