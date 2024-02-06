Kariye Camii’nde 79 yıl sonra ezan sesi yükselecek

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii'nin Cumhurbaşkanı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesinin ardından başlayan restorasyonunda sona gelindi. 79 yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Kariye Camii yeniden ibadete açılmak için gün sayıyor.Bizans döneminde 6. yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Tarihi yapı, "Atik Ali Paşa Camii" veya "Kariye Camii" olarak anılmaya başlandı. Ancak CHP'nin tek partili iktidarı döneminde Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrildi.Kariye Camii, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Ardından Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilen Kariye Camii, dış mekândaki restorasyonunun tamamlanmasıyla ibadete hazır hale getirildi. Restorasyon işlemleri devam sürerken Kariye Camii müze olarak ziyarete açık tutuldu. Restorasyonun tamamlanmasının ardından 79 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii'nin ibadete açılmasına karar verildi. Yüzde 100 yün, özel tasarım kırmızı halılarla döşenen tarihi caminin önümüzdeki günlerde ibadete açılması için çevre düzenlemeleri yapılıyor. Ayrıca caminin restorasyonu sırasında içinde yer alan mozaik ve fresklerin özgünlüğünün korunduğu görüldü.5 ana mimariden oluşan Kariye Camii, farklı dönemlerde geçirdiği büyük inşa ve restorasyon çalışmalarından sonra bugünkü şeklini aldı. İçerisindeki dekoratif öğelerle güçlendirilen cami, dışarıdan bakıldığında taş ve tuğla duvarlarıyla sade bir yapı gibi görünüyor.