Kariye Camii’nde 79 yıl sonra ilk cuma namazı

İstanbul Fatih'te 1945'te müzeye dönüştürülen Kariye Camii, restorasyon sonrası ibadete açıldı. Kariye Camii'nde 79 yıl sonra ilk kez cuma namazı kılındı. İstanbul'un 1453 yılındaki fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed'in emriyle Khora Kilisesi'ndeki mozaikler, freskler korundu ve bu eserler sıvayla kapandı. 2. Bayezid tarafından camiye çevrilen yapıya minare eklendi. 29 Ağustos 1945 yılında Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla ise Kariye Camii, Kariye Müzesi'ne çevrildi. Sıvayla kapanmış olan mozaikler ve freskler tekrar ziyaretçiler için açıldı. Farklı dönemlerde çeşitli yapılandırma süreçlerinden geçen mekân, 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda ise yeniden cami statüsüne çevrildi. Kariye Camii'nde pazartesi gününden itibaren cemaatle namaz kılınmaya başlandı. Kariye Camii'nde 79 yıl sonra ilk kez cuma namazı kılmak için vatandaşlar camiye akın etti. Caminin iç mekânı küçük olduğu için cemaat dışarıya taştı. Bu tarihi anı yaşamak isteyenler Kariye Camii'nin çevresinde cadde üzerinde ilk cuma namazını cemaatle kıldılar. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ise Kariye Camii'ndeki ilk cuma namazı nedeniyle vatandaşlara lokum dağıttı.