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Giriş Tarihi: 1.8.2024 18:34 Son Güncelleme: 1.8.2024 21:47

Kariye Camii'nde “Ücretli ziyaret” dönemi başlıyor

İstanbul Fatih’te bulunan ve uzun yıllar müze olarak kullanıldıktan sonra  6 Mayıs'ta ibadete açılan Kariye Caminde 19 Ağustos itibariyle turisti ziyaretlere yönelik ücretli ziyaret döneminin başlaması planlanıyor. Cuma günleri sadece ibadete açık olacak olan Kariye Caminde diğer günlerde yapılacak turistik maksatlı ziyaretler içinse 20 avro bilet ücreti ödeyecek.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kariye Camii’nde Ücretli ziyaret dönemi başlıyor

Fatih'teki tarihi Kariye Camii uzun yıllar müze olarak kullanıldıktan sonra 6 Mayıs'ta bir kısmı tekrar ibadete açılmıştı. Kariye Camii'nde 19 Ağustos itibarıyla ziyaretçi yönetim planına geçiliyor. "İbadet" ve "ziyaret" yerlerinin daha evvel ayrıldığı mabet, cuma günlerinde sadece ibadet için yerli ve yabancı ziyaretçilere açık olacak.

"TURİSTLER ZİYARET İÇİN KİŞİ BAŞI 20 EURO ÖDEYECEK"

Tarihi cami, cuma dışındaki günlerde ise hem ziyaret hem de ibadet maksatlı ziyaret edilebilecek. Ancak söz konusu altı günde Kariye Camii'ne yapılacak turistik ziyaretler için kişi başı 20 avro bilet ücreti ödenmesi gerekecek. Cuma günleri dışında Kariye Camii'nde ibadet etmek isteyen Türk vatandaşları ile yabancı ülkede yaşayan Müslümanların bilet ücreti ödeyip ödemeyecekleri ve camiye ne zaman girebilecekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yapacağı açıklama sonrasında belli olacak.

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Kariye Camii'nde “Ücretli ziyaret” dönemi başlıyor
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