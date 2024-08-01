Kariye Camii'nde “Ücretli ziyaret” dönemi başlıyor

"TURİSTLER ZİYARET İÇİN KİŞİ BAŞI 20 EURO ÖDEYECEK"

Tarihi cami, cuma dışındaki günlerde ise hem ziyaret hem de ibadet maksatlı ziyaret edilebilecek. Ancak söz konusu altı günde Kariye Camii'ne yapılacak turistik ziyaretler için kişi başı 20 avro bilet ücreti ödenmesi gerekecek. Cuma günleri dışında Kariye Camii'nde ibadet etmek isteyen Türk vatandaşları ile yabancı ülkede yaşayan Müslümanların bilet ücreti ödeyip ödemeyecekleri ve camiye ne zaman girebilecekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yapacağı açıklama sonrasında belli olacak.