Karşı cinsin fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni

Yargıtay, bir boşanma davasında sosyal medya kullanıcılarına uyarı niteliğinde bir karar aldı. Karşı cinsin fotoğrafını beğenmek boşanma sebebi sayıldı. Kararın emsal niteliğinde olduğunu belirten avukat Tevfik İmamoğlu, "Daire, sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmederek, bunun boşanma nedeni sayılabileceğine karar verdi" dedi. İlk kararın Kayseri 5. Aile Mahkemesi'ne ait olduğunu belirten İmamoğlu, şunları kaydetti: "Davacı, başka kadınların fotoğraflarını beğenen eşinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını savundu. Mahkeme kocayı ağır kusurlu buldu. İstinafta karar temyiz edildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de 'Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenmek güven sarsıcı davranıştır ve boşanma nedenidir' dedi. Artık mahkemeler eşlerin sosyal medya beğenilerini sadakat ve güven ihlali kapsamında değerlendirebilecek. Bu nedenle sosyal medya davranışları, boşanma davalarında somut kusur olarak kabul ediliyor. Ekran görüntüleri, mesajlar ve tüm dijital etkileşimler kusur oranının belirlenmesinde dikkate alınıyor."