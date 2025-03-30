Kars’ta feci kaza! 2 ölü, 5 ağır yaralı

Selim yönünden Sarıkamış istikametine seyreden Erdem Zenci idaresindeki 06 ABY 235 plakalı hafif ticari araç, Karahamza köyünden ana yola çıkan Murat Can Çınar yönetimindeki 34 GHD 964 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Yusuf Dere (19), Muhammed Salih Zenci (13), Ahmet Zenci (15), Volkan Aslan (31) ve İsmet Doğan (42) yaralandı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralılar, Kars merkez ile Selim ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.