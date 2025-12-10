Haberler Yaşam Haberleri Kars’ta gizli buzlanma zincirleme kazaya yol açtı! 11 araç birbirine girdi
Giriş Tarihi: 10.12.2025 20:15

Kars’ta gizli buzlanma zincirleme kazaya yol açtı! 11 araç birbirine girdi

Kars’ta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesiyle birlikte yollarda gizli buzlanma meydana geldi. Şehitler Mahallesi Mihralibey Köprüsü çıkışında oluşan buzlanma, 11 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.

Volkan KARABAĞ
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını kontrol altına aldı.

KAZADA YARALANAN OLMADIBüyük paniğe neden olan zincirleme kaza, şans eseri yaralanan olmadan atlatıldı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

