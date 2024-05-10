Haberler Yaşam Haberleri Kars'ta kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 10.5.2024 16:41

Kars'ta kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars Kağızman'da kamyonetin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA
Kars’ta kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesi Yankıpınar köyünden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Feci kazada kamyonet sürücüsü A.T. olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette yolcu olarak bulunan E.Ö. yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı E.Ö.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden A.T.'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kars'ta kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA