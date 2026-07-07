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Giriş Tarihi: 7.07.2026 20:04

Kars'ta sel alarmı: Şiddetli yağış köy yolunu ulaşıma kapattı

Kars’ta etkili olan kuvvetli sağanak yağış, sel ve taşkınlara neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağışlar nedeniyle taşan dereler bir köy yolunu ve çevresindeki tarım arazilerini sular altında bıraktı.

İHA
Kars’ta sel alarmı: Şiddetli yağış köy yolunu ulaşıma kapattı
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Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Polat köyde etkili olan sağanak yağmurun ardından debisi hızla yükselen dere ve akarsular, beraberinde taşıdığı çamur, taş ve kaya parçalarıyla bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Polat Köyü mevkisinde bulunan köprü ve bağlantı yolu sel sularının etkisi altında kalırken, su seviyesinin karayolu kotuna ulaşması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kalırken, vatandaşlar da yolda yürümekte güçlük çekti.

Kars'ta sel alarmı: Şiddetli yağış köy yolunu ulaşıma kapattı


Öte yandan Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelerde, Kars genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Yetkililer, özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.


Arpaçay'da yaşanan sel, bölgede son günlerde etkili olan yağışların boyutunu bir kez daha gözler önüne sererken, vatandaşlar benzer olumsuzlukların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

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#KARS #METEOROLOJİ

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Kars'ta sel alarmı: Şiddetli yağış köy yolunu ulaşıma kapattı
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