Kars’ta şiddetli sağanak: 3 köyde evleri su bastı

Arpaçay ilçesine bağlı Küçükçatma köyünde Kars Çayı'nın debisi dolu ve sağanak nedeniyle yükseldi. Köyden geçen ve grup köy yollarının trafik akışını sağlayan köprü su altında kaldı.

YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine köye gelen jandarma ekipleri, yolu ulaşıma kapattı. Arpaçay İlçe Özel İdaresi ekiplerince suyun önü açılıp dereye akışı sağlanarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

BAZI EVLERİ SU BASTI

Sağanak nedeniyle meydana gelen taşkınlarda ilçeye bağlı Atçılar ve Akçakale köylerinde de bazı evleri su bastı.

Özel idare ekiplerince köylerdeki suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bölgede sağanak etkisini sürdürüyor.