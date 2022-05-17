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Giriş Tarihi: 17.5.2022 16:53 Son Güncelleme: 17.5.2022 16:59

Kars’ta sokak ortasında kanlı infaz! İki kardeş başından vurularak öldürüldü

DHA
Kars’ta sokak ortasında kanlı infaz! İki kardeş başından vurularak öldürüldü

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Aslanoğlu köyünde oturan Fevzi Koç, daha önce aralarında husumet bulunan Uğur ve Burhan Otu kardeşlere çıkan kavgada tabancayla peş peşe ateş etti. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılan Otu kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arpaçay ilçesi Aslanoğlu köyünde oturan Fevzi Koç daha önce aralarında husumet bulunan Uğur Otu ve Burhan Otu ile saat 10.00 sıralarında İlçe Tarım Müdürlüğü önünde karşılaştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fevzi Koç, belindeki tabancıyı çıkartıp, iki kardeşe ateş etti. Otu kardeşler, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

İKİ KARDEŞ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi iki kardeşe dakikalarca kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Otu kardeşler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki kardeşin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından gözaltına alınan Fevzi Koç, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kars’ta sokak ortasında kanlı infaz! İki kardeş başından vurularak öldürüldü
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