Kars’ta sokak ortasında kanlı infaz! İki kardeş başından vurularak öldürüldü

İKİ KARDEŞ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi iki kardeşe dakikalarca kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Otu kardeşler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki kardeşin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından gözaltına alınan Fevzi Koç, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.