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Giriş Tarihi: 9.10.2022 09:45

Kars'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

İHA
Kars’ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Kaza; Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana geldi. E.D. yönetimindeki 36 FA 356 plakalı traktör, karşı taraftan gelen Y. A. idaresindeki 31 AGA 448 plakalı tır ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar Arpaçay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan traktör sürücüsü E.D. hayatını kaybetti.

KAZA İLE İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

İlk müdahalesi Arpaçay Devlet Hastanesi'nde yapılan tır sürücüsü Y.A. ise Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

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Kars'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı
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